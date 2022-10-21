شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد نجم الأغنية الشعبية.. محطات فى حياة حسن الأسمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد المطرب الشعبى حسن الأسمر، حيث إنه من مواليد 21 أكتوبرعام 1959، وتعود أصوله إلى صعيد مصر وتحديدا محافظة قنا، أحد أشهرمطربى اللون الشعبى فى الشارع المصرى وتخطفته السينما ليقدم عددا من الأفلام إضافة إلى عدة مسرحيات ومسلسلات تليفزيونية.

شارك حسن الأسمر فى مسلسل "أرابيسك" للفنان الكبير صلاح السعدنى، وفى المسرح برز فى مسرحية "باللو"، ومن أشهر أغانيه (توهان، سمارة، أعملك إيه، كتاب حياتى" واختفى فترة عن الساحة الفنية منذ مشاركته فى مسلسل (قمر) مع فيفى عبده عام 2008، حتى عاد بحملة إعلانية بدأ عرضها مع بداية رمضان 2011 لإحدى شركات المحمول على لحن أغنيته الشهيرة كتاب حياتى، وفى 7 أغسطس 2011 توفى إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 52 عاما.

حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى"، و"متشكرين"، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.