شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الحلقة الأخيرة من House Of The Dragon.. اعرف تقييمات الحلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر متابعو مسلسل House Of The Dragon عرض الحلقة العاشرة والأخيرة من العمل يوم الأحد المقبل، وحاز المسلسل منذ بداية عرضه فى أغسطس الماضى على تقييمات تفاوتت من حلقة إلى أخرى، وهذه تقييمات الحلقات منذ بدايتها إلى الحلقة التاسعة:

الحلقة الأولى التي طرحت تحت اسم THE HEIRS OF THE DRAGON، حصلت عل تقييم وصل إلى 86%.

الحلقة الثانية التي طرحت تحت اسم THE ROGUE PRINCE، حصلت عل تقييم وصل إلى 86%.

الحلقة الثالثة التي طرحت تحت اسم SECOND OF HIS NAME، حصلت عل تقييم وصل إلى 84%.

الحلقة الرابعة التي طرحت تحت اسم KING OF THE NARROW SEA، حصلت عل تقييم وصل إلى 88%.

الحلقة الخامسة التي طرحت تحت اسم WE LIGHT THE WAY، حصلت عل تقييم وصل إلى 86%.

الحلقة السادسة التي طرحت تحت اسم THE PRINCESS AND THE QUEEN، حصلت عل تقييم وصل إلى 86%.

الحلقة السابعة التي طرحت تحت اسم DRIFTMARK، حصلت عل تقييم وصل إلى 97%.

الحلقة الثامنة التي طرحت تحت اسم THE LORD OF THE TIDES، حصلت عل تقييم وصل إلى 97%.

الحلقة التاسعة التي طرحت تحت اسم THE GREEN COUNCIL، حصلت عل تقييم وصل إلى 88%.

بدأ طرح مسلسل House Of The Dragon يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.