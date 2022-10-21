هاجر أحمد تتجول بشوارع فرنسا في أحدث ظهور لها.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هاجر أحمد، عن أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، وذلك خلال تجولها بأحد شوارع فرنسا.

ونشرت هاجر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشانزليزيه".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور كالتالي: "أجمل حد"، "إيه الجمال ده، ربنا يحفظك"، "جمالك مفيش زيه بجد"، "مش مستوعبة كمية الجمال"، "القمر"، "قمر ربنا يحفظك"، "الحب كله".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها هاجر أحمد، كان فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، دينا محسن، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.