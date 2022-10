شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فيلم هاري بوتر توم فيلتون يروى معاناته مع إدمان الكحول.. رسالة جعلته يتوجه للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بطل سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة الممثل توم فيلتون معاناته مع إدمان الكحول وإعادة التأهيل للعلاج في كتابه الذي اطلقه في 18 من أكتوبر الجاري، والذي يحمل عنوان Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard، وقال فيلتون في كتابه "كنت اشرب لأهرب من الواقع" العشرينيات من عمره كانت عبارة عن تنقله بين البارات للشرب فقط، وأضاف فيلتون أن الشرب اصبح عادة حتى في أفضل أوقات حياته.

و في سطور كتابه قال فيلتون إنه أثناء العمل كان يحاول التوقف عن شرب الكحول ولكن المشكلة التي كانت تقابله هي الآثار التي تخلفها عليه والتي جعلته غير مركز في أي عمل يقوم به، وخلال سطور كتابه أكد أن العديد من الذين حوله طالبوه بالعلاج وإعادة التأهيل مثل مدير أعماله و حبيبته و محاميه، وقال فيلتون:"استمعت إلى احاديث الجميع و كنت آخذها على محمل الجد".

وأضاف أن هناك رسالة واحدة جعلته يبدأ على الفور بالعلاج والتي حصل عليها من محاميه الذي لم يقابله يوما شخصيا،و كان محتوى الرسالة "توم أنا لا اعرفك جيدا ولكن أنت تبدو رجل لطيف، كل ما أريد أن اخبرك به أنني رأيت سبعة عشر حالة مثلك أثناء عملي ومات منهم إحدى عشر ولا اريد أن تكون أنت الثاني عشر"، تلك الرسالة جعلت فيلتون يتوجه لمصحة لإعادة التأهيل في كاليفورنيا،ولكنه لم يستمر و طرد من المصحة بعد أن وجده الأطباء في غرفته امرأة، ولكن عاد مرة أخرى وبدأ التأهيل جديا،و بعد خضوعه لإعادة التأهيل قال توم:"أصبحت لا أخجل في رفع يدي وقول إنني لست بخيرعندما أكون كذلك ".

وخلال عام 2019 كان قد صرح فيلتون أنه يود لعب دور دراكو ملفوي مرة أخرى و إعادة احياء الشخصية ويشعر أن هذا قد يحدث قريبا.