شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Bullet Train لـ براد بيت يحقق 239 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Bullet Train للممثل العالمى براد بيت إيرادات وصلت إلى 239 مليونًا و 101 ألف دولار بدور العرض حول العالم، خلال أكثر من شهر على طرحه، و348 طرح يوم 5 أغسطس الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train بين 103 ملايين و 203 آلاف دولار بدور العرض الأمريكية، و 135 مليونًا و 900 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة، لكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.