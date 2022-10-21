بـ دور معلمة.. سمية الخشاب تبدأ تصوير "أرواح خفية" بالعين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بدأت الفنانة سمية الخشاب، تصوير أحدث أعمالها التليفزيونية "أرواح خفية"، وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

وسافر فريق العمل، الأربعاء، إلى مدينة العين السخنة، لتصوير أولى مشاهد المسلسل والذي ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق.

تدور قصة "أرواح خفية" حول ميس "لارا" التي تجسد شخصيتها الفنانة سمية الخشاب وهي معلمة تصطحب مجموعة من التلاميذ الى "كامب"، وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت أن هناك سر مُتعلق بالمدرسة التي تعمل بها "لارا" ومجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل الى أن يقرروا مواجهة مصيرهم.

المسلسل بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، مدير تصوير رامي عادل، إنتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت.