سعد الصغير عن شيرين عبدالوهاب: "وأنا مسافر بشوفها بحس ببلدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان سعد الصغير، رسالة دعم ومساندة للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

وكتب سعد، عبر حسابه على إنستجرام: "أختي المحترمة الجدعة بنت مصر، بجد شيرين يا جماعة صوت جميل وتحس كدا إنها أختك، اللي لما أنا وأنا مسافر بشوفها بحس ببلدي.. جدعة وطيبة جدا".

وأضاف: "ربنا يقومها بالسلامة، وتبقى بخير دايما يا رب ويكرمها بخير وإن شاء الله تقومي علشان العزومة دي عندي في لبنان برضو زي ما عزمتيني في لبنان.. ربنا ينصرك يا شيرين إن شاء الله".

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي: "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان"

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تعرضت مؤخرا لأزمة نفسية وصحية، استدعت إيداعها أحد المستشفيات، وكان قد تردد أنها أصيبت بالرباط الصليبي، قبل أن يقول شقيقها ووالدتها في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، إن إيداعها المستشفى للعلاج من الإدمان.