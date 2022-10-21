ميرنا نورالدين بفستان قصير في أحدث ظهور.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ميرنا نورالدين، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها أمام البحر.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "جميلة"، "قمر"، "ما شاء الله"، "أميرة الأميرات"، "أحلى من القمر نفسه"، "العسل".

يذكر أن، ميرنا نور الدين شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "دايما عامر".

"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، لبلبة، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، ومحمد محمود، إخراج مجدي الهواري.