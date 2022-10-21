شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الطوبجى يجسد شخصية الكاتب بديع خيرى فى مسلسل "الضاحك الباكى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنانة ياسر الطوبجى شخصية الكاتب والشاعر بديع خيرى ضمن أحداث مسلسل "الضاحك الباكى" عن سيرة الفنان الراحل نجيب الريحانى، المقرر عرضه على قناة CBC بعد غد السبت، ويعد بديع خيرى أشهر كُتاب الزجل والشعر والمسرحيات في بدايات القرن الماضي، وأحد رواد المسرح والطرب، حيث شكل ثنائيا فنيا مع نجيب الريحاني على خشبة المسرح وشاشة السينما، ومع سيد درويش.

مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، ومحمد سليمان فى دور استيفان روستى، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

وكشف مخرج العمل محمد فاضل تفاصيل الضاحك الباكى خلال خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc وقال:"المسلسل كتبه الإعلامي محمد الغيطي منذ أكثر من 10 سنوات، والعمل لا يقدم سيرة ذاتية لنجيب الريحاني، لكنه يقدم سيرة ذاتية للمجتمع المصري من خلال قصة حياة الفنان الكبير بداية من عام 1900 وحتى 1949.

وأضاف فاضل: "المسلسل له أهداف أخرى عن تقديم سيرة ذاتية تقليدية، ولكنه قدم معاناه الريحاني فيما وصل له، مع وصف شكل المسرح في مصر، وكان موجود في مصر أحداث سياسية مهمة جدا أهمها التغيير من خديوي لسلطان لملك".

واستطرد: "خلال فترة نجيب الريحاني مر في مصر الحرب العالمية الأولى وثورة 1919 وعملت تحول كبير جدا في مصر، ثم الحرب العالمية الثانية، وده كان ليه تأثير مباشر على الفن، والكاتب تطرق إلى العلاقة ما بين الفن والمراحل دي، وازاي قدر الفن والفنان المصري يكون له دور في الحياة السياسية والاجتماعية في تلك الفترة".



بديع خيرى ونجيب الريحانى



ياسر الطوبجى بشخصية بديع خيرى ومصطفى شوقى بشخصية سيد درويش



ياسر الطوبجى بشخصية بديع خيري