نانسي عجرم ونادين نسيب نجيم توجهان رسائل لـ تركي آل الشيخ.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 02:47 صباحاً - وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية بخصوص موسم الرياض المقبل.

وقالت عجرم في مقطع فيديو نشره آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: “معالي المستشار، الموسم الماضي كان تخيل أكثر هذا الموسم فوق الخيال، الموسم اللي جاي شو راح يكون”.

وختمت نانسي عجرم كلامها بابتسامة عريضة قائلة: “تحياتنا الك”

كما نشر آل الشيخ مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وهي توجه تحية له قائلة “هيديك السنة قالوا لي ان موسم الرياض كان كثير حلو وسمعت عنه أصداء رائعة بس هذه السنة موسم الرياض يا ما شاء الله فوق فوق الخيال”.

وختمت نادين نسيب نجيم رسالتها بالقول “بدي وجه تحية كثير كبيرة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على كل المبادرات للي عم يعملها وان شاء الله هذه السنة اقدر اكون معكم “.