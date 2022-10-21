بعد وضعها لايك على تغريدة مسيئة لـ نانسي عجرم.. اليسا تنتقد “أصحاب النوايا السيئة”

كتب امير فتحي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 02:47 صباحاً - انتقدت الفنانة اللبنانية اليسا من وصفتهم بـ “أصحاب النوايا السيئة” بعد الجدل الذي اثارة اعجابها بتغريدة اعتبرت مسيئة للفنانة نانسي عجرم حول اقامتها حفل مجاني في قطر.

وكتبت اليسا عبر حسابها على تويتر: “

كم مرة من الممكن أن تضغوا على زر الإعجاب بالخطأ؟ ضغطت على Like لتغريدة تسيئ لي ولنانسي بالخطأ ومسحتها فورا، بس في دايما ناس أصحاب نوايا سيئة بيعيشو عالمشاكل.. بتمنى ما بقا يتم التداول بالموضوع. نانسي بحبها وأكبر من كل هالأمور..

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بدورها ردت نانسي عجرم على تغريدة اليسا كاتبة: “وأنا بحبك! و ولا مرة رح نعلّق على هيك أمور”.