إخلاء سبيل فارس كرم بعد التحقيق معه في اتهام ميريام فارس له بسبها وقذفها

كتب امير فتحي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 02:47 صباحاً - أخلت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سبيل الفنان فارس كرم، بضمان إقامته، بعدما مثل للتحقيق أمام شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية، على خلفية اتهام مواطنته الفنانة ميريام فارس بسبها وقذفها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، مساء اليوم الخميس، أن فارس كرم حذف من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التغريدة والهاشتاغ اللذين أساء بهما للفنانة ميريام فارس، وتعهد بعدم التعرض لها مجددًا.

ورغم حذف التغريدة وتعهد فارس كرم غير أن جورج خوري، محامي ميريام فارس، أكد ان الأخيرة مستمرة بالدعوى الى حين الاعتذار العلني للنجم فارس كرم بنفس المكان الذي اساء اليها على مواقع التواصل لأن كرامات الناس برأيهم ليست مباحة والتعدي على شرف المرأة لن يمر دون محاسبة.

واندلعت أزمة مؤخرا بين ميريام وفارس كرم على خلفية انسحاب الأخير من حفل كان مقررا أن يحييه بمشاركة الأولى؛ بسبب حجم صورته على “البوستر” الدعائي للحفل الذي جاء بحجم أصغر من حجم صورة ميريام فارس، وهو ما اعتبره كرم إهانة له لتندلع بينهما حرب من التصريحات عبر مواقع التواصل.

ووجّه فارس كرم عبارات قاسية لميريام، في تغريدة نشرها في الـ31 من شهر آب/أغسطس الماضي، وكتب فيها: “بحب أذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح”.

وردت ميريام فارس عبر حسابها في “تويتر” متوعدة باللجوء للقضاء، متهمة إياه بـ”الطعن في شرفها”، إذ كتبت آنذاك: “شكلك ما تحمّلت الحقيقة، بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر يعتدي على شرف امرأة لأنه ما طلع راس معها”.