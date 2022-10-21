مدحت صالح نجم أولى ليالى مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية فى حفل كامل العدد

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان الكبير مدحت صالح مساء الخميس حفلا فنيا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى أولى حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ31 بأوبرا الإسكندرية.

واستقبل جمهور الإسكندرية الفنان الكبير بالتصفيق الحار، معبرين عن سعادتهم ومرددين "بنحبك يا مدحت"، وبادلهم التحية "بحبكم.. وبحب إسكندرية الغندورة اللى دايما فى قلبي"، سبقه فاصلا موسيقيا لصوليست البيانو الفنان عمرو سليم، حيث قدم ميدلى موسيقى للفنان الكبير محمد فوزى بمناسبة ذكراه الـ56، وبالفاصل الأول من الحفل التقى جمهور الإسكندرية نجوم الأوبرا الفنانة كنزى والفنان مصطفى النجدى والفنانة رحاب عمر، حيث قدموا مجموعة متميزة من ألحان الطرب الأصيل منها "بحلم معاك، أما براوة، أنا المصري، والله تستاهل يا قلبي، ميدلى لفنان الشعب سيد درويش، دارت الأيام لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم".

وخطف الفنان الكبير مدحت صالح الجمهور فى رحلة طربية، حيث قدم باقة من ألحان زمن الفن الجميل، بالإضافة إلى أغانيه التى قدمها على مدار مشواره الفنى الطويل، منها بارنى السلام، شط إسكندرية، يا جميل ياللى هنا، أسمر يا أسمراني، مش كفاية، تلات سلامات، حبيبى يا عاشق، المليونيرات، كوكب تاني، وعدي، اى والله، وردي، الحلوة داير شباكها، ابن مصر، قلب واحد وغيرها. ورفع الحفل شعار "كامل العدد" قبل موعد الحفل بأيام.

وتواصل دار الأوبرا المصرية حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ31 اليوم الجمعة على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فنى للفنان الكبير خالد سليم بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة نجوم الفرقة الفنانة مروة حمدي، والفنان ياسر سعيد، والفنان محمد الخولي، والفنانة ندى غالب.