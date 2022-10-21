دنيا سمير غانم تتألق على المسرح بـ"أنستونا" وخالد جلال يصفها بالساحرة.. صور

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة دنيا سمير غانم فى أولى تجاربها على خشبة المسرح بمسرحية "أنستونا"، على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، حيث قدمت أداء مبهرا في الغناء والاستعراض والتمثيل، وهو الأمر الذي انعكس على باقي فريق العمل المسرحي الذي اتسم بالكوميديا، وعقب انتهاء العرض وجه المخرج خالد جلال الشكر لفريق عمل المسرحية واصفا دنيا سمير غانم بالساحرة.

حرصت أسرة النجمة دنيا سمير غانم، وهم النجمة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، على حضور مسرحية "أنستونا"، للنجمة دنيا سمير غانم والتى تعرض على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، وهو أولى تجارب الفنانة دنيا سمير غانم المسرحية، وكان في استقبالهم المنتج أحمد السبكي ونجله محمد أحمد السبكي منتج العمل.

وتجسد دنيا سمير غانم في مسرحية "أنستونا"، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

مسرحية "أنستونا" تضم 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.