شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمد: الشركة المتحدة تُقَدر الفن ودوري في مسلسل "العائدون" له ثقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان السوري أحمد الأحمد، أنه قدم مسيرة من الأعمال الدرامية تؤهله للعمل في مصر أو أي دولة أخرى في السينما أو الدراما، موضحا أن مجمل أعمال الفنان هي التي تؤهله للمشاركة في أعمال كبرى.

وأضاف الفنان أحمد الأحمد، في حوار ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي رامي رضوان، على قناة دي أم سي، أن دوره في مسلسل "العائدون" كان له وزن وثقل وأول دور يؤديه بهذا الثقل، مضيفا: "العائدون عمل نجاح كلي ومش هتنجح شخصيتي إلا إذا كانت المنظومة متكاملة والشخصية مكتوبة على الورق بشكل كويس ومخرج مميز".

وأشاد الفنان أحمد الأحمد، بجهة انتاج "العائدون" الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، قائلا: "بدايات مسلسل العائدون كانت مبشرة والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بتقدر الفن، والنجوم اللي كانوا موجودين في العمل تقول أن العمل رايح باتجاه النجاح".