شكرا لقرائتكم خبر عن نعومى واتس عن عمليات التجميل: فكرت فى إجرائها ولا يجب أن نخجل منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت الممثلة نعومى واتس خلال إحدى المقابلات أنها فكرت من قبل فى الخضوع لعمليات التجميل، حيث قالت: "كنت قد فكرت من قبل أن أجرى عملية تجميل وقمت بالبحث عن الكثير من المعلومات حول الأمر"، وأضافت أنها يمكن أن تقم بها يوما ما، وأكدت "إذا عرفت أنها ستجعلني أبدو رائعة كما أنا الآن فلما لا طالما سأكون سعيدة".

وأشارت واتس إلى أنه لا يجب أن يخجل أحد من عمليات التجميل فهى شيء خاص مرتبط بالشخص وذاته فقط.

وتحدثت نعومي في أوائل شهر أكتوبر الجاري خلال مقابلة أجرتها مع Entertainment Weekly حول ما سمعته من العاملين في هوليود كونها فور أن تتم سن الـ40 يجب عليها التقاعد، وقالت: "خلال تمثيلي في فيلم Mulholland Drive قيل لى إن حياتى المهنية ستنتهى بمجرد إتمامى عامى الـ40، فأخبرونى أنه على أن أنجز الكثير من الأعمال وأنا بكامل أناقتى قبل إتمامى 40 عاما".

وعُرض آخر عمل للمثلة نعومى واتس خلال العام الجاري بعنوان Goodnight Mommy، ويندرج الفيلم تحت تصنيف أفلام الإثارة ويعرض وصول الأخوان إلياس (كاميرون) ولوكاس (نيكولاس) إلى منزل أمهم في الريف لقضاء بعض الوقت معها ليجدان وجهها مغطى بالضمادات نتيجة للجراحة التجميلية التى أجرتها كما أخبرتهما، لكن يبدأ الطفلان فى الشك فى تصرفاتها غير العادية بالنسبة لهما ليشك أن من تحت تلك الضمادات ليست والدتهما.