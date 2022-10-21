شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل: والداى رفضا أن أعمل طبيبة أو مهندسة فقررت التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيرى عادل إن أول إعلان قدمته منذ صغرها كان إعلان "ريرى"، متابعة: "المخرج محمد سامى رحمه الله عملت معاه أول إعلان، ثم قدمت إعلان قبنورى وكان إعلان طويل ظلوا يحفظونى كلمات الإعلان كثيرا".

وأضافت الفنانة شيرى عادل، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on: "أمى كانت تشجعنى كثيرا خلال تقديمى للإعلانات".

وتابعت شيرى: "والدتى مهندسة ووالدى دكتور، وماما رفضت أن أعمل مهندسة ووالدى رفض أن أعمل طبيبة، لأن الحياة في المجال صعبة فقررت أن أعمل في التمثيل".