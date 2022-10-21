تامر حسين بملابس الإحرام والصدفة تجمعه بـ كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الشاعر تامر حسين، صورتين، ظهر خلالهما بملابس الإحرام، على متن طائرة، استعدادا لأداء مناسك العمرة.

الصور نشرها تامر عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وظهر معه الفنان كريم عبدالعزيز، وفي الثانية شاركتهما والدة الأول، وعلق تامر "الصدفة الحلوة النهاردة الاقي جنبي في الطيارة واحنا لطريقنا لأداء العُمرة مع أمي الغالية، أقابل أخويا وحبيبي اللي بأعتز جداً جداً بصداقته الغالية، النجم الاحترام والأخلاق والذوق كله تستاهل كل خير يا كيمو".

وتابع "مُتشكر على ذوقك وكلامك الحلو وتقديرك وانت عارف اني من أشد المُعجبين بفنك الراقي وتواضعك وجدعنتك ربنا يتقبل ان شاء الله".