مسلم يطرح فيديو كليب أحدث أغانيه "غصب عني" مع زاب ثروت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرح الفنان مسلم، فيديو كليب، أحدث أغانيه وتحمل عنوان"غصب عني" التي يتعاون فيها مع زاب ثروت، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "غصب عني" كلمات وألحان مسلم وزاب ثروت، إنتاج ساري هاني.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "في عالم خيالي خيالي، هبني مدينة على مزاجي، في عالم خيالي خيالي، هبني مدينة على مزاجي، غصب عنى غصب عنى، بهرب من كل حاجة منى".

يذكر أن أغنية "لو بس نرجع" كانت آخر أغاني مسلم، التي طرحها عبر قناته على "يوتيوب"، وهي من كلماته وألحانه.