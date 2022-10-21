رانيا يوسف جريئة وشيري عادل على شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، صورا لأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هند صبري

أطلت الفنانة هند صبري، على جمهورها، بأحدث إطلالاتها الجذابة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، بفستان قصير، في أحدث ظهور لها، عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها أثناء نزهتها في "الشانزليزيه" بفرنسا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه صورا من موقع تصوير مسلسل "العمدة" في لبنان، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

شيري عادل

أطلت الفنانة شيري عادل، على متابعيها بأحدث إطلالاتها، حيث ظهرت على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سينتيا خليفة

شاركت الفنانة سينتيا خليفة، متابعيها أحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نشرت الفنانة رانيا يوسف، إطلالة جديدة لها ظهرت فيها بفستان أنيق، عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها أحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".