كيف علقت إليسا على حفلها مع هيفاء وهبي بموسم "الرياض"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن سعادتها لمشاركة الفنانة هيفاء وهبي في حفل غنائي بموسم "الرياض" بالمملكة العربية السعودية يوم 28 أكتوبر الجاري.

وكتبت إليسا، عبر صفحتها بموقع التغريدات "تويتر": "كل مرة بالرياض كأنه أول مرة، شو هذا الشعور الحلو إنه ألتقي فيكم من جديد وشوف كل تعليقاتكم على الحدث المنتظر، وعلى قد ما بتحبوني بخاف، وعلى قد ما بشتقلكم بغني".

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أعلن عن موعد حفل النجمتين إليسا وهيفاء وهبي في السعودية.

ونشر آل الشيخ، بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ننتظركم في حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض".

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية "أنا وبس" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.

بينما طرحت هيفاء وهبي مؤخرًا فيديو كليب أغنية "ولد"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".