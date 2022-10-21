أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "المطاريد".. وهكذا علق الفنانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص الفنان أحمد حاتم، على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "المطاريد"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر حاتم، البوستر الترويجي للفيلم، وعلق: "قبل ما تدخل أي علاقة خليك مستعد للريد فلاج، بتتشاف إزاي الريد فلاجز دي؟"،

وانهالت عليه التعليقات من قبل عدد من الفنانين، فكتبت الفنانة مايان السيد: "في انتظار الفيلم"، بينما علقت دنيا سامي بإيموشن "قلوب حمراء"، فيما كتب الفنان أحمد جمال سعيد:"مبروك يا حبيبي، تستاهل كل خير"، كما علق الفنان طارق الإبياري: "ألف مبروك يا حبيبي".

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول صاحب نادي المطاريد الذي يجسده أحمد حاتم ويرث النادي عن والده، ويحاول أن ينافس على البطولات مع فريق كرة القدم.

فيلم "المطاريد" من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين وإخراج ياسر سامي، ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإياد نصار، وتارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، ومصطفى غريب، وحسن مالك، وطه الدسوقي، وضيف الشرف الفنانة صابرين.