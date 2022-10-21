كيف رد منتج "كام ملاحظة" على ترويج الكليب للتحرش اللفظي ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق تامر عبدالمنعم مدير أعمال الطفل محمد أسامة ومنتج كليب أغنية "كام ملاحظة" على الإنتقادات التي تعرض لها الكليب بعد طرحه من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ وصفوا ما شاهدوه بالكليب، بأنه تحرش لفظي من طفل بمدرسته.

وقال تامر، في بيان صحفي ،إن بعض متابعي مواقع التواصل الإجتماعي، قاموا بمشاركة بعض المشاهد الأولى من العمل ووصفوها بأنها تحرش لفظي من طفل بمدرسته دون أن يتابعوا نهايته التي تكشف قصة وحدوتة الكليب التي توضح إعجاب برئ من طفل في مرحلة الابتدائية بإبنة مدرسته.

ووصف منتج كليب أغنية "كام ملاحظة" الذي كتب كلماتها الشاعر تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، من يشير إلى ترويج الكليب للتحرش اللفظي بأنه مخطئا.

وأضاف عبد المنعم: "معظم الأعمال الفنية المصرية القديمة والحديثة تناولت قصص ومشاهد عن حب الطفولة البريئ والكليب تم تصويره داخل مدرسة ووسط آجواء دراسية دون الخروج عن أساليب الهزار والمقالب المعتادة كالـ fun day بين الأطفال ومدرستهم التي تظهر في الكليب بشخصية جادة معاكس لحس الدعابة لدى الأطفال صغيري السن من مرحلة الحضانة والابتدائية".

يذكر أن الطفل محمد أسامة شارك مؤخرا في أغنية دويتو بعنوان "وأنت ماشي في سينا "مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي قُدمت ضمن إحتفالات نصر أكتوبر العظيم.

كما تم تكريم محمد أسامة في مهرجان "ميروكس دور" منذ أيام في العاصمة اللبنانية بيروت كأفضل مطرب صاعد وسط عدد كبير من نجوم الفن بمصر والعالم العربي وقدم لضيوف المهرجان مقطع من أغنية "كام ملاحظة".