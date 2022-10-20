شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: مشروع معرض عمر الشريف بمهرجان القاهرة توقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حسين فهمى عن توقف مشروع إقامة معرض لملابس لورانس العرب عمر الشريف، وذلك بسبب أن عدد قطع الملابس المتاحة غير كافٍ لإقامة معرض، مؤكدا أن ما تم تجميعه موجود فى مكتب مهرجان القاهرة.

وكان النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى تواصل مع طارق نجل النجم المصرى العالمى عمر الشريف، وذلك لعمل معرض لملابس والده النجم الكبير عمر الشريف ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.

وأوضح حسين فهمى رئيس المهرجان فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أنه وصله حتى الآن طقمين من ملابس النجم عمر الشريف، الأول ارتداه في فيلم doctor Zhivago والثانى من فيلم funny girl ومن المتوقع أن يصله المزيد من الملابس التى ارتداها عمر الشريف فى أشهر أفلامه، لكن يبدو أن قلة لقطع المتاحة حرمت المهرجان من إقامة المعرض.

وكان حدد الفنان الكبير حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، الزى الرسمى لحضور المهرجان، وذلك خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقال حسين فهمى: "المهرجانات الدولية كلها ليها زى رسمى وإحنا مهرجان دولى درجة أولى وأنا لما جيت المهرجان لقيت كل حد بيجى بيلبس اللى هو عاوزه أنا قولت لا عيب نستقبل الناس، يعنى أنا لما بستقبل الناس في منزلى بحلق ذقنى وبلبس حلو مش هلبس بيجامة، والستات تلبس كويس، والموضع اتطور فى الأسئلة ورينا الفستان جيباه منين شعرك مين عامله لأ مش ده المهرجان يعنى، لازم كلنا نلبس دريس كود الفورمال".

قرر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.