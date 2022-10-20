شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا "الحياة" تحلق فوق دار الأوبرا لنقل فعاليات مهرجان الموسيقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شبكة تليفزيون "الحياة" على حق الإذاعة الحصرية لحفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة فى دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

ومن المُقرر أن يفتتح مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة عدد من النجوم بمصاحبة فرقة باليه أوبرا القاهرة، وفى ثانى أيام المهرجان سيقود الفنان سليم سحاب حفلة فنية رائعة، ويضم جدول المهرجان أيضًا، حفل للفنان هانى شاكر، والفنانة ريهام عبدالحكيم يوم السبت 22 أكتوبر، وحفل يوم الأحد 23 أكتوبر للفنان الكبير راغب علامة والفنانة مروة ناجى.

كما يستضيف مهرجان الموسيقى العربية يوم الاثنين 24 أكتوبر الفنان الكبير على الحجار، والفنان الكبير محمد الحلو، وفى يوم الثلاثاء 25 أكتوبر تطرب الفنانة الكبيرة عفاف راضى والفنان رامي عياش متابعي المهرجان، وستشارك الفنانة الكبيرة كارول سماحة والفنان محمد محسن جمهور مهرجان الموسيقى العربية يوم الأربعاء 26 أكتوبر، والفنانة الكبيرة ديانا حداد، والفنان الكبير مدحت صالح يوم الخميس 27 أكتوبر، والجمعة 28 أكتوبر بمشاركة الفنان الكبير عاصي الحلاني، والفنانة الكبيرة نادية مصطفى.

بينما سيحيى حفل المهرجان يوم 29 أكتوبر المقبل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وحفل يوم 30 أكتوبر الفنان الكبير صابر الرباعي، وفي يوم الاثنين 31 أكتوبر الفنان ملحم زين والفنانة جنات، وفي يوم الثلاثاء 1 نوفمبر سيشارك في فعاليات المهرجان الفنان محمد الشرنوبي، ويوم الأربعاء 2 نوفمبر الفنان الكبير محمد منير، والخميس 3 نوفمبر حفل الختام سيكون للفنانة الكبيرة أصالة.

وفى فعاليات معهد الموسيقى العربية، ستشارك فرقة التراث للموسيقى العربية يوم الخميس 20 أكتوبر، وفرقة الإنشاد الديني يوم الخميس 3 نوفمبر.

أما دار أوبرا الإسكندرية، فيوم الخميس 20 أكتوبر سيغني بها الفنان الكبير مدحت صالح، ويوم الجمعة 21 أكتوبر سيشارك الفنان خالد سليم، والخميس 27 أكتوبر سيشارك الفنان رامي عياش، والجمعة 28 أكتوبر ستغني الفنانة الكبيرة عفاف راضي، في الحفل، والسبت 29 أكتوبر الفنان محمد الحلو، والأحد 30 أكتوبر الفنانة الكبيرة نادية مصطفى، والأربعاء 2 نوفمبر الفنانة جنات، والخميس 3 نوفمبر الفنان الكبير على الحجار.

وسيشارك في دار أوبرا دمنهو، الفنان خالد سليم يوم الخميس 20 أكتوبر، والجمعة 21 أكتوبر فرقة أم كلثوم، والجمعة 28 أكتوبر فرقة الإنشاد الديني، والأحد 30 أكتوبر الفرقة القومية العربية للموسيقى.