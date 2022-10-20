شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكلف إيمان نجم للعلاقات الخارجية وخالد جلال رئيس البيت الفنى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف، إيمان السيد محمود نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بجانب مهام عملها.

كما أصدرت وزيرة الثقافة، قرارًا بتولى المخرج، خالد جلال - رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى - ومباشرة أعمال رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للمسرح، بجانب مهام عمله.

ومن جانبه آخر قررت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، عودة مسابقة الصوت الذهبى فى دورتها السادسة، والتى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك بعد توقف استمر لمدة عامين، دعماً لجهود الدولة المصرية فى الارتقاء بالذوق العام، وتشجعياً للمواهب الغنائية الشابة فى كل ربوع الوطن.

كما وجهت باستحداث جائزة كبرى للمسابقة باسم المطرب الراحل الفنان القدير محسن فاروق، عرفاناً بدوره فى تأسيس المسابقة، وإلى كونه أحد فرسان الدفاع عن هوية مصر الموسيقية وتراثها، ومن الجيل الأول لفرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.