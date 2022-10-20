شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "potato" بعد حصده جائزة أفضل فيلم بمهرجان البحرين: فخور بحصد 39 جائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفيلم المصرى potato على جائزة أفضل فيلم روائى قصير بمهرجان البحرين السينمائى فى دورته الثانية، وقال مخرج الفيلم محمد البدرى لـ"الخليج 365" إنه سعيد بتلك الجائزة والتى تعد الجائزة الـ39 الدولية، كما حصل الفيلم على 11 جائزة مصرية.

وتابع البدرى: عندما تم الإعلان عن المهرجان بصفحة نقابة المهن السينمائية قدمت على الفور، وبعد مرور فترة وجيزة تم إبلاغى بقبول الفيلم ضمن المسابقة، وأخيراً تم إبلاغى بحصول الفيلم على الجائزة، وشارك الفيلم فى العديد من المسابقات وحصل كذلك علي العديد من الجوائز من الهند وروسيا ولندن وغانا ونيجريا والمغرب وتونس وسوريا.

وأكد البدرى أن أفضل الجوائز وأهمهم بالنسبة لى الجائزة التى تحمل اسم المخرج الكبير يوسف شاهين فقد حصلت على خمس جوائز فى مهرجان يوسف شاهين الدورة الماضية.

الفيلم من بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.

فكرة الفيلم مستوحاه من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى.