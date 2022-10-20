"كنت ناطرها".. إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب بالكويت رسميا.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن مسئولو "أرينا الكويت" إلغاء حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب الذي كان مقررًا إقامته في 29 أكتوبر الجاري.

وجاء عبر الحساب الرسمي لـ "أرينا الكويت" بموقع "إنستجرام": "نظراً للظروف الصحية التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، سوف يتم الغاء حفلها في الأرينا يوم 29-10-2022".

وعلق عدد من المتابعين على خبر إلغاء الحفل: "ترد أقوى إن شاء الله"، وعلق آخر: "انهضي يا شيرين"، وأضاف آخر تعليقا: "كنت ناطرها".

يذكر أن أسرة النجمة شيرين عبدالوهاب أصدرت بيانًا صحفيًا، حذرت فيه وسائل الإعلام من تناول الأخبار التي تخص أزمتها الأخيرة".

وقالت أسرة شيرين في بيانها: "بيان من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب.. نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية"