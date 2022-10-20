هيفاء وهبي تنشر صورًا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها صورًا من كواليس تصوير كليب أحدث أغانيها "ولد" وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة هيفاء وهبي على الصور محتفية بوصول مشاهدات فيديو كليب الأغنية لـ 10 ملايين: "شكرًا، 10 مليون، على تفاعلكم الرائع مع أغنية ولد"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "بحبك"، وعلق آخر: "قلبي من جوا".

أغنية "ولد" تأليف وائل توفيق، ألحان أحمد محيي، إخراج فيديو كليب إيلي فهد.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أعلن عن موعد حفل النجمتين إليسا وهيفاء وهبي في السعودية.

ونشر آل الشيخ بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ننتظركم في حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض".