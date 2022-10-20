رسالة ديانا حداد لشيرين عبدالوهاب: حبيبة قلبي بتمنالك ترجعي أفضل من الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

ونشرت ديانا صورة تجمعها بـ شيرين، معلقة "خلال الأيام الماضية.. تابعت بحزن يلي عم بتمر فيه حبيبة قلبي شيرين، بتمنالك تصيري أحسن لأنك أقوى من هالعارض وترجعي لمحبينك أفضل من أول".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تمر بأزمة نفسية وصحية، استدعت إيداعها أحد المستشفيات، وكان قد تردد أنها أصيبت بالرباط الصليبي، قبل أن يقول شقيقها ووالدتها في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، إن إيداعها المستشفى للعلاج من الإدمان.