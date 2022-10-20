مصطفى كامل: أنغام محتضنة والدة وأبناء شيرين عبدالوهاب.. ولا نملك لها سوى الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان مصطفى كامل رئيس نقابة المهن الموسيقية، في مؤتمر صحفي، إن المطربة أنغام على تواصل معه للوقوف إلى جانب الفنانة شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة.

وقال مصطفى: "كان فيه اتصال بيني وبين أختي الفنانة الكبيرة والجميلة المحترمة أنغام، قعدنا أكتر من ساعة، وهي محتضنة جدا والدة وشقيق شيرين وأبناءها، بصفة شخصية وحب، واتكلمنا وقالتلي أنا في ضهرك هنروح أي حتة وأنا معاك".

وتابع "أستاذ حلمي عبدالباقي جالي من بدري وكان معايا وكلنا على أهبة الاستعداد لو فيه أي تحرك، لكن فوجئت ونما إلى علمي أن جهات التحقيق مانعة زيارة شيرين، حتى الطبيب المعالج لها سينضم للجنة طبية من وزارة الصحة لبحث أمر شيرين".

واختتم "لا نملك أنا ومجلس إدارة النقابة غير خالص الدعاء ربنا يقومها لبيتها وأهلها وفنها بألف خير ونحن كنقابة المهن الموسيقية داعمين لشيرين بكل المعاني تشاور بس هي أو أهلها".