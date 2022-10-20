ماذا قالت كارول سماحة عن شيرين عبدالوهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة كارول سماحة عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدة مساندتها لها في أزمتها التي تمر بها حاليا.

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "اللي عنده إحساسك، شيرين، مش ممكن الناس كلها ما تحس فيه.. كل القلوب معك ناطرين شيرين عبدالوهاب".

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي: "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".