"بعد تهديدها بالقتل بسبب حسام حبيب".. من هي حبيبة حسام؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تعرضت حبيبة حسام لهجوم عنيف تضمن ألفاظا خادشة، وتعبيرات مستفزة، وتهديد بالقتل، حسبما أعلنت عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الخاص على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وذلك لاتهامها من قبل متابعيها بتدمير حياة الفنانة شيرين عبدالوهاب.

نستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن حبيبة حسام:

- من مواليد 1984

- تخرجت من كلية الفنون الجميلة

- تعمل موديل إعلانات

- عملت مهندسة ديكور

- ظهرت في العديد من الإعلانات خلال شهر رمضان الماضي

- وصلتها رسائل صوتية تتهمها بتدمير حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب باعتبارها حسام حبيب، حيث كتب أحد المتابعين: "يا حسام، عملت لك إيه شيرين عشان تعمل فيها كده؟".

وتطارد الفنان حسام حبيب، اتهامات عديدة مؤخرا، إذ قال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي: "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان".

وقالت كريمة أبو زيد والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب: "استنجد من حسام حبيب وسارة الطباخ".