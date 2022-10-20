أول تعليق من الحلفاوي عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تأهل الأهلي إلى نصف نهائي سوبر جلوب اليد بعد فوز مثير على بنفيكا البرتغالي في الثواني الأخيرة من المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بنتيجة 29-28.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك لأبطال الأهلي في اليد فوزه على بنفيكا البرتغالي بطل الدوري الأوروبي بعد ملحمة جماهيرية رائعة في السعودية".

وأَضاف: "بهذا يتأهل للمربع الذهبي في بطولة العالم للأندية..عاش يا رجالة، وعاش جمهورنا العظيم".

جاء تأهل الأهلي بعد أن سجل هدف قاتل عن طريق أحمد عادل قبل نهاية المباراة بثلاثين ثانية، ثم تصدى عبد الرحمن طه حارس يد الأهلي لكرة قاتلة من لاعب بنفيكا، ليمنح فريقه تأهلاً مثيراً إلى نصف النهائي.

ويعد عمر كاستيلو لاعب الأهلي أكثر لاعبي الفريق تسجيلا للأهداف بتسجيله ل8 أهداف من 10 تصويبات، يليه أحمد عادل بتسجيله 7 أهداف من 8 تصويبات سددها على مرمى الفريق.وفاز أحمد خيري لاعب الأهلي بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسيلتقي الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب للأندية لكرة اليد، مع الفائز من المباراة التي ستقام بين ماجديبورج الألماني وفريق الخليج السعودي والتي ستقام بعد قليل.

وبذلك أنهى الأهلي مرحلة المجموعات في الصدارة برصيد 4 نقاط، يليه بنفيكا برصيد نقطتين، ومضر بدون أية نقاط.

وستقام مباريات نصف نهائي سوبر جلوب للأندية لكرة اليد يوم السبت المقبل في تمام الخامسة مساء، بينما سيلعب بنفيكا مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، وفريق مضر ينافس على المراكز من الـ9 إلى الـ12.