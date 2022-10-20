رمضان 2023.. محمد ثروت ودينا الشربيني يدخلان عالم الفوازير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تدخل الفنانة دينا الشربيني في رمضان 2023، عالم الفوازير، بعدما تعاقدت هي والفنان محمد ثروت على التجربة الفنية الجديدة، إذ يجمعهما هذا الشكل لأول مرة.

وبدأ الثنائي تصوير مشاهدهما، بعد بروڤات مكثفة، ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائي لها، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي، وهي من إخراج مجدي الهواري.

الفنان محمد ثروت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "دايما عامر" مع الفنان مصطفى شعبان، بالإضافة لمسلسل "فاتن أمل حربي"، مع الفنانة نيللي كريم، كما شاركت الفنانة دينا الشربيني في بطولة مسلسل "المشوار" مع الفنان محمد رمضان.

جدير بالذكر، أن الفوازير تعد رابع تعاون بين الفنان محمد ثروت والمخرج مجدي الهواري، بعد مسرحية "٣ أيام في الساحل"، بالإضافة لمسرحية "علاء الدين" والتي شهدت حضور جماهيري كبير رافعة شعار كامل العدد، بالإضافة لمسلسل "دايما عامر" في الموسم الرمضاني الماضي.