تفاصيل مشاركة بشرى بمهرجاني "قرطاج" و"ضيافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تُشارك الفنانة بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته الـ ٣٣ ، والمقرر انعقادها في الفترة ما بين ٢٩ أكتوبر الجاري إلى ٥ نوفمبر المقبل.

وتطير بشرى، من تونس إلى دبي، حيث يتم تكريمها في مهرجان "ضيافة"، والمقرر إقامته يوم ٤ نوفمبر المقبل في دورته السادسة والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

وفي سياق آخر، تستعد "بشرى" لطرح ثاني أغاني ألبومها الجديد "في حتة تالتة" خلال الأيام المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته بأول أغاني الألبوم والتي حملت عنوان "الليل" وحققت ملايين المشاهدات في فترة قصيرة.

أغنية "الليل" من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع إسلام صبري وميكس محمد الفولي.

وتستعد بشرى أيضا لتقديم مسرحية "كازينو بديعة" ومن المقرر عرضها خلال الأشهر القليلة المقبلة على مسرح الزمالك، كما تعود للإنتاج بفيلم "أولاد حريم كريم" والذي يُعد الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" للنجم مصطفى قمر.