"إنتي قطعتي لحم بنتك".. محمد الغيطي يهاجم والدة شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هاجم الكاتب محمد الغيطي، في برنامجه "تقدر مع الغيطي" المذاع على شاشة الشمس، والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقال الغيطي: "أنا مستاء جدا من كلام والدة شيرين عليها ومن كلام أخوها، ومكنش يصح الكلام ده".

وتابع: "شيرين أخطأت، لكن من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، بس كلام أم شيرين زلزلني وهزني لأنه مينفعش، إزاي قلبك طاوعك تفضحي بنتك كده".

وأضاف: "انتوا تتخانقوا جوه البيت وتلوموا بعض، ومينفعش الغسيل القذر ده يطلع ع الشاشة، وتطلعي تقولي ده عن بنتك فلذة كبدك اللي شايلاكي، ممكن تكون غلطت في لحظة لكن إنتي أم ولازم تحتويها، إنتي قطعتي لحم بنتك، دي مش أمومة ولا رعاية ولا وعي".

وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية"

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء الأحد الماضي، : "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان"