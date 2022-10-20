شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف ضيف برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان جورج وسوف ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة الحادية عشر مساء على شاشة قناة DMC.

ويتحدث خلال اللقاء عن تفاصيل أعماله الغنائية، وعلاقته بشقيقاته، فضلا عن تقديمه مجموعة كبيرة من الأغاني الشهير التي يتفاعل معها الجمهور.

ونشرت قناة dmc البرومو الرسمي للحلقة عبر حسابها على "فيس بوك"، معلقة عليه: "سهرة ملوك السلطنة الفنان الكبير جورج وسوف هيظهر لأول مرة بعد غياب مع صاحبة السعادة انتظرونا يوم الاثنين الساعة 11 مساء فقط على dmc".

ويحيى سلطان الطرب جورج وسوف والفنان اللبنانى ملحم زين، حفلاً غنائياً فى أبو ظبى بدولة الإمارات، غدا الجمعة، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم، خاصة أن الفنان جورج وسوف يتمتع بجماهيرية كبيرة فى الوطن العربى.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.