شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم توجه رسالة للأطفال قبل عرض مسرحيتها "أنستونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة دنيا سمير غانم، رسالة للأطفال قبل ساعات قليلة من عرض مسرحيتها الجديدة "أنستونا"، ونشرت دنيا عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام صورة ويظهر فيها اسم المسرحية بشكل مجسم فى المدخل، وكتبت دنيا على الصورة قائلة:" لكل حبايبى الصغنين سيبالكم عليها ألوان عشان تمضولى".





ويبدأ، اليوم الخميس، فى تمام الساعة الثامنة مساء، أول عروض مسرحية أنستونا بطولة النجمة دنيا سمير غانم ومن إخراج خالد جلال، تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، أغانى المسرحية كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع : النابلسي - احمد وحيد كينج ، ألحان عمرو مصطفى، ستايلست مروة عودة، مصممة الاستعراضات خديجة العرقان.

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، وتجسد دنيا سمير غانم في المسرحية، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

ويعرض حاليًا لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى"، ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.