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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمد يكشف كواليس مشاركته فى "العائدون" اليوم فى مساء DMC.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت قناة dmc البرومو الرسمى للقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يتحدث أحمد الأحمد عن تفاصيل مشاركته فى مسلسل "العائدون"، وكيفية تحوله من الكوميديا إلى تجسيد شخصية الإرهابى سياف الكيلاني، فضلا عن حديثه عن أبرز الصعوبات التي واجهته في تجسيد الدور، كما يكشف عن تفاصيل وجوده كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
وكان "الأحمد" أعرب عن سعادته البالغة باختياره ومشاركته ضمن لجنة تحكيم بالمسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وقال في تصريح سابق لـ ”الخليج 365”: "شرف كبير ليا المشاركة ضمن لجنة التحكيم بالمسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الاسكندرية ،هذا المهرجان العريق الذي نفتخر به، بالطبع شعور رائع المشاركة في المهرجان لما يحمله من أهمية كبيرة على الصعيد الفني والمهني عربيا وعالميا".
أحمد الأحمد