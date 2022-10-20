شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمد يكشف كواليس مشاركته فى "العائدون" اليوم فى مساء DMC.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان السورى أحمد الأحمد، أحد أبطال مسلسل العائدون، ضيفًا على برنامج "مساء DMC" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان مساء اليوم الخميس على شاشة قناة DMC فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ونشرت قناة dmc البرومو الرسمى للقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يتحدث أحمد الأحمد عن تفاصيل مشاركته فى مسلسل "العائدون"، وكيفية تحوله من الكوميديا إلى تجسيد شخصية الإرهابى سياف الكيلاني، فضلا عن حديثه عن أبرز الصعوبات التي واجهته في تجسيد الدور، كما يكشف عن تفاصيل وجوده كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

مسلسل العائدون عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2022، وهو من بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وكان "الأحمد" أعرب عن سعادته البالغة باختياره ومشاركته ضمن لجنة تحكيم بالمسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وقال في تصريح سابق لـ ”الخليج 365”: "شرف كبير ليا المشاركة ضمن لجنة التحكيم بالمسابقة الدولية للأفلام الطويلة في مهرجان الاسكندرية ،هذا المهرجان العريق الذي نفتخر به، بالطبع شعور رائع المشاركة في المهرجان لما يحمله من أهمية كبيرة على الصعيد الفني والمهني عربيا وعالميا".