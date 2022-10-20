مي العيدان تكشف أسماء فنانين مصريين أدمنوا المخدرات

كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن أسماء فنانين مصريين أدمنوا المخدرات لفترة وذلك على خلفية دفاعها عن الفنانة شيرين عبد الوهاب .

أشارت مي العيدان في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” إلى أن كلا من الفنانين: نور الشريف وفاروق الفيشاوي وحاتم ذو الفقار كانوا قد أدمنوا المخدرات ثم تخطوا هذا الأمر .

كما أكدت على أنها لا تشجع على تعاطي المخدرات ولكنها تنصح بضرورة التعامل مع المدمن على أنه مريض وبحاجة إلى العلاج ومساعدته ومساندته في ذلك لكي يعود إنسان صالح .

كتبت “العيدان” في منشورها: “هناك فنانين كثر اعترفوا بتعاطي المخدرات لفترة في حياتهم مثل نور الشريف وحاتم ذوق الفقار وفاروق الفيشاوي لكن تعلموا ورجعوا فنانين ناجحين وأمتعونا الله يرحمهم” .

تابعت: ” ف شيرين عبدالوهاب لا هي أول ولا آخر فنان أو فنانة يدمنون على المخدرات، نحن لا نبرر تعاطي المخدرات لكن يجب أن نعلم أن مدمن المخدرات هو بالأساس إنسان مريض يجب علاجه حتى يعود إنسان ناجح وصالح” .

واختتمت الإعلامية الكويتية مي العيدان منشورها قائلة: “ليس المهم أن نسقط، الأهم أن نعود ونقف على قدمينا من جديد وننهض .. انهضي يا شيرين” .