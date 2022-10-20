رسالة مؤثرة من ماجدة الرومي إلى شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - وجهت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي رسالة دعم ومساندة للفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية الأزمة التي تمر بها الأخيرة في الوقت الحالي .

كتبت ماجدة الرومي في رسالتها عبر حسابها على موقع “انستجرام”: “من مِنّا لم تجلده الحياة يوماً ،من مِنّا لم يُدمِ قدميه على دروبها، من مِنّا لم يَتُه ولو لمرّاتٍ في أزقّتها .. يوم تصوّرنا الازقّة قناديل ظنناها نايات تراقص الفراشات، ومن مِنا لم يتصوّر ذاته ذات يوم تخيّله حلواً” .

تابع: “الفراشة اللا تُحرق واللا تُغرق ومَن؟ مَن؟ أتقن مِنّا، على مدى سنين عمره، كيف يقف على حدّ السيف بين النار والنور؟ .. أياً تكن مواضيع حياتنا، ألم نتعب؟ ألم نتحامل على أجنحتنا المحترقة؟ أما داويناها بصلاتنا وإرادتنا وقرارنا المنتفض على الذات الطالع من ركامها كأجواق الحمام الابيض؟” .

أضافت: “فاسمعيني إسمعيني !!!إسمعي شيرين إسمعيني .. إسمعي صوتي القادم اليكِ من بيروت التى نحارب على أبوابها كالابطال ولو بأَنصَاف أجنحتنا وإنِصاف عزمنا .. قومي، أنتي ابنة المسارح لا ابنة العتمة ولا الأحزان ولا الغُربان .. أنت مَن أنتِ”” .

أكملت “الرومي”: “قومي، فالصوت صوتك والصوت من هدايا ربّك لكِ .. قومي ومصر الغالية مصرنا ومِصركِ في حناياها حضن أمٍ يحلم أن يطبطب عليك وعلينا .. قومي، نحن نؤمن بكِ وبإرادتك ونحبّك ونحن معكِ ولكِ ونحن من عطايا ربّك لفنّك فانزعي عنك ثوب الأسى وافرحي واكتفي بِنعَم ربنا عليك” .

اختتمت: “وماذا بعد؟ .. لو حدث أن سمعت اليوم نعيق بومٍ يجدّف أو يكفر أو يطالُك بكلمة، فإرذليه إرذليه بقوة ربّك وصلاة أمك وأهلك وعشاق فنّك ودموع أولادك وقولي لبوم الخرائب أنا إبنة النور سأقوم بقوة من دعاني إلى الحياة ورفعني وعزّني، وقال لي ذات يوم مجيدٍ مِن عمري كوني فكنتُ” .