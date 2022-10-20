شقيق ياسمين عبد العزيز يحرر محضر ضد زوجته ويتهمها بتهديده

كتب امير فتحي في الخميس 20 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءا حول وجود خلافات بين الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجته طبيبة الأسنان . حيث أشارت الأنباء إلى قيام وائل عبد العزيز بتحرير محضر ضد زوجته في قسم شرطة المعادي يتهمها فيه بتهديده بإلحاق الأذى به وحبسه والانتقام منه إثر خلافات ‏نشبت بينهما . كما اتهم شقيق ياسمين عبدالعزيز زوجته بتحريرها محاضر كيدية ضده في قسم الشرطة للانتقام منه .

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