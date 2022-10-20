شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بطاطا" إنتاج القومي للسينما يفوز بجائزة البحرين السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم الروائي القصير "بطاطا" للمخرج محمد البدري والحاصل على دعم وحدة دعم سينما الشباب بالمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان البحرين السينمائي، والذي أسدل الستار على دورته الثانية مساء أمس الأربعاء.

وتدور فكرة فيلم "بطاطا" من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى.

الفيلم من بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.

يذكر أن وحدة دعم سينما الشباب تهدف إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائيين الهواة والمتخصصين لتفريغ طاقتهم الإبداعية لصناعة أفلام روائية قصيره وتسجلية، وذلك تنفيذاً لدور المركز القومي للسينما لدعم الشباب السينمائيين.

جدير بالذكر أن الوحدة يشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر وقد قامت من قبل بإنتاج عدد خمس أفلام كان لها مشاركات بالمهرجانات الدولية والعربية والمحلية وحصلت على العديد من جوائز التميز من مهرجانات دولية.