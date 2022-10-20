شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج المصرى سامح علاء يشارك بمشروع فيلم WHALE BELLY 18 فى مهرجان مراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المهرجان الدولى للفيلم بمراكش إقامة "ورشات الأطلس" فى الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج الصناعة السينمائية للمهرجان الدولى للفيلم بمراكش، الذى يدعم المخرجين ويهدف إلى دعم جيل جديد من المخرجين السينمائيين المغاربة والعرب والأفارقة من خلال عرض مشاريعهم فى الساحة الدولية.

وتشهد الدورة ضم 16 مشروعا فى مرحلة التطوير، و6 أفلام فى مرحلة ما بعد الإنتاج، من 11 دولة، تم اختيارها من بين 240 طلبا للمشاركة تم التوصل بها من القارة الأفريقية والعالم العربي.

تتضمن هذه المجموعة عددا من المشاريع لمواهب سينمائية صاعدة مثل سامح علاء (مصر)، الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان في فئة الفيلم القصير، إلى جانب مخرجين قدمت أعمالهم في الساحة الدولية، مثل مريم بنمبارك (المغرب)، التي توجت في مهرجان كان من خلال فيلمها الروائي الطويل الأول صوفيا، رفيقي فاريالا (جمهورية إفريقيا الوسطى) وجورج بيتر بربري (لبنان) اللذان شاركا في مهرجان برلين بفيلميهما نحن الطلاب و عَ أمل تجي، ومامادو ديا (السينغال) المتوج في مهرجان لوكارنو عن فيلمه والد نافع. إضافة إلى ذلك، سيكشف المخرج المغربي فوزي بنسعيدي عن مقتطفات من فيلمه الجديد " Déserts " أمام أنظار مديري مهرجانات دولية، في إطار "عروض الأطلس للأفلام".

ستستفيد المشاريع والأفلام الثلاثة والعشرين التي تم اختيارها هذه السنة من مواكبة خاصة من قبل مستشارين خبراء في مجال كتابة السيناريو والإنتاج والتوزيع والمونتاج والموسيقى قبل أن تشارك في سوق الإنتاج المشترك الذي يجمع ما يقارب 250 مهنيا دوليا معتمدا في هذه الدورة وتمنح لجن التحكيم جوائز مالية نقدا يبلغ مجموعها 106 ألف يورو.

وفي إطار برمجة الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش تقديم 7 أفلام، منها 5 أفلام مغربية، سبق أن حظيت بدعم من قبل ورشات الأطلس في مرحلة التطوير أو مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتضم قائمة المشاريع والأفلام المشاركة في ورشات الأطلس

مشاريع في مرحلة التطوير

BEHIND THE PALM TREES - مريم بنمبارك (المغرب) - الفيلم الثاني

CHILDREN OF GOD - ماري-كليمونتين دوسابيجامبو (رواندا) - الفيلم الأول

CONGO BOY - رفيقي فاريالا (جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية) - الفيلم الثاني

DEMBA - مامادو ديا (السينغال) - الفيلم الثاني

GHOST SHIP - مويس توگو (مالي، الكاميرون) | وثائقي - الفيلم الأول

LENDE - كاتي لينا ندياي (السينغال) - الفيلم الثاني

LA MER AU LOIN - سعيد حميش بلعربي (المغرب) - الفيلم الثاني

PIGEON WARS - دانيا بدير (لبنان) - الفيلم الأول

SO THE LOVERS COULD COME OUT AGAIN - جورج بيتر بربري (لبنان) - الفيلم الثاني

THE PASSPORT - ركان مياسي (فلسطين) - الفيلم الأول

WHALE BELLY (18) - سامح علاء (مصر) - الفيلم الأول

نظرات على الأطلس (مشاريع مغربية في مرحلة التطوير)

ALI - يونس بواب - الفيلم الأول

L’APOCALYPSE ARABE - سامي سيدالي - الفيلم الأول

MERCURY - إيش آيت حمو ومنير آيت حمو - الفيلم الأول

LES SAISONS DU SILENCE - عبد السلام الكلاعي - الفيلم الثاني

LE SOLEIL DES AUTRES - أسماء المدير وثائقي - الفيلم الثالث

أفلام في مرحلة التصوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج

BYE BYE TIBERIAS - لينا سويلم (فلسطين) وثائقي- الفيلم الثاني

CABO NEGRO - عبد الله الطايع (المغرب) - الفيلم الثاني

CHOPPED - كرم علي وكيسي اسبروت-جاكسون (فلسطين) وثائقي - الفيلم الأول

DISCO AFRIKA - لوك رازاناجاونا (مدغشقر) - الفيلم الأول

INSHALLAH A BOY - أمجد الرشيد (الأردن) - الفيلم الاول

OR DE VIE - ابوبكر سانكار (بوركينا فاسو) وثائقي - الفيلم الأول

عروض الأطلس للأفلام (أفلام في نهاية مرحلة المونتاج، في بحث عن عرض أول في المهرجانات)

DESERTS - فوزي بنسعيدي (المغرب).