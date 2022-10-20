شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو تتحدث عن علاقتها ببراد بيت بعد فسخ الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجمة العالمية جوينيث بالترو عن علاقتها بخطيبها النجم العالمى براد بيت، وقالت إنها "بقيت على اتصال به طوال السنوات الماضية".



براد بيت وجوينيث بالترو



براد بيت

وقالت الممثلة البالغة من العمر 50 عامًا ، في تصريحات لـ Entertainment Tonight انها إعادة إحياء علاقتها ببراد بعد أن فسخ خطوبتهما في عام 1997 بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات، قائلة "عندما انفصلنا لأول مرة، لم نكن أصدقاء لفترة من الوقت ، ثم وجدنا نوعًا ما يعتبر طريق العودة ، ربما منذ حوالي 18 أو 19 عامًا ، شيء من هذا القبيل ، ثم بقينا على اتصال على مر السنين ".

وكان النجم العالى براد بيت قد نفى مزاعم زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولى، حول اعتدائه بالضرب على أطفالهما فى عام 2016، والتى تناقلتها وسائل الاعلام خلال الأيام الماضية، واصفا تلك الواقعة بغير الصحيحة.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة 1news، تحدث النجم صاحب الـ58، نفى المزاعم التى قالتها أنجلينا صاحبة الـ47، في وثائق قدمتها للمحكمة تتهمه فيها بخنق أحد الأطفال وضرب آخر، خلال مشاجرة على طائرتهم الخاصة اثناء انتقالهم من فرنسا الى كاليفورنيا عام 2016، كما زعمت أنجلينا خلال الدعوى القضائية التي رفعتها أن براد أمسكها من رأسها، بالإضافة إلى سكب الكحول والنبيذ الأحمر على الأطفال.

وكان قد حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي مع بيت في مزاعم إساءة معاملة الأطفال في عام 2016 ، لكن السلطات قامت بتبرئة الممثل لعدم وجود أدلة، وسرعان ما استأنفت أنجلينا، التي تشارك براد ستة أطفال، في الدعوى المضادة الجديدة أن عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي حقق في المزاعم آنذاك لم يستند إلى تحقيقات رسمية.

الزوجان السابقان، اللذان تزوجا في أغسطس 2014 قبل الطلاق في 2019 ، يتشاركان الأبناء مادوكس21، وباكس 18، وزهرة 17، وشيلو 16، والتوأم البالغ من العمر 14 عامًا فيفيان ونوكس.