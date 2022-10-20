شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى للسينما": فعاليات خاصة للاحتفال بنصر أكتوبر على مدار العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حضور ومشاركة كبيرة من الجمهور أقيمت احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى عرض خلالها فيلم "صائد الدبابات" للمخرج خيرى بشارة من إنتاج 1974.

وعقب عرض فيلم "صائد الدبابات" أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، استضاف خلالها بطل حرب أكتوبر المهندس سعيد محمد سيد أحمد خطاط ورسام عمليات حرب أكتوبر، الذى اشترك فى رسم وتحديد الخرائط الجغرافية والمساحية بالحرب، كما تحدث محمود عبد السميع مدير تصوير فيلم "صائد الدبابات" عن أدق التفاصيل اثناء تصوير الفيلم والصعوبات التى واجهته خلال التصوير وكيف انهم ذهبا لقرية منيا القمح ليتعرفوا على الجانب الآخر من حياة البطل محمد عبد العاطى.

وتحدثت المونتيرة منار حسنى عن رغبة المركز فى ترميم العديد من الأفلام التسجيلية المهمة، والتى يمتلكها المركز القومي للسينما وادراج ذلك كأحد اولوياته، كما كشفت أنه تقرر إقامة فعاليات خاصة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على مدار العام وذلك طبقا لتوجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى.



احتفالية خاصة بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة (2)

وخلال الاحتفالية تحاور الجمهور مع السادة الضيوف وتحدثوا عن رغبتهم فى عمل افلام خاصة بحرب أكتوبر تتناول جوانب وبطولات لم يتم سردها من قبل وطلب البعض عرض مثل هذه الافلام التسجيلية الهامة للشباب الذي لم يعيش لحظات الحرب .

ومن جانبها قدمت المونتيرة منار حسني لبطل أكتوبر المهندس سعيد سيد احمد، بردية نقش عليها يدويا رسوم فرعونية لانتصارات الملك رمسيس بمعركة قادش يظهر فيها موجها السهم للعدو.

يذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة وجميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.



احتفالية خاصة بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة (1)



احتفالية خاصة بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة (3)



احتفالية خاصة بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة (4)



احتفالية خاصة بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة (5)



احتفالية خاصة بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة (6)



احتفالية خاصة بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة (7)