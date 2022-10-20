شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلمح شاكيرا لبيكيه فى أغنيتها الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت شاكيرا إلى حبيبها السابق جيرارد بيكيه فى أحدث أغنياتهاMonotonía ، حيث تحدثت من خلال كلمات الأغنية عن انفصال حاد ادعى المعجبون أنه يشير إلى جيرارد.

وتبدأ الأغنية، التى تعنى "الرتابة"، بالغناء الكولومبى بالإسبانية وتقول، "لم يكن خطأك، ولم يكن خطأى. كان خطأ الرتابة، لم أقل شيئًا أبدًا ولكنه يؤلمني، أنا أعلم أن هذا سيحدث".

وكانت شاكيرا قد نشرت أيضا عبر حسابها على إنستجرام فيديو قصير يحتوى على صورة قلب مطعون بالسيف وعلقت "Monotonía ... في 19 من أكتوبر"، وأشارت خلال منشورها للمغنى أوزونا والذى يتعاون معها فى أغنية Monotonía الجديدة، ويتوقع المعجبون أنها فى الأغنية ستعبر عن مشاعرها بعد الانفصال عن بيكيه.

ويبدو أن شاكيرا لا تزال متعلقة بطليقها بيكيه خاصة بعدما نشرت فيديو على إنستجرام لرجل يدعس على قلب وعلقت "لم أقل شيئًا أبدًا لكن الأمر مؤلم.. كنت أعرف أن هذا سيحدث"، ولم تحدد شاكيرا من أساء إليها ورغم ذلك تشير التكهنات إلى أن المقصود هو حبيبها السابق جيرارد بيكيه.

وكان الطرفان قد أعلن انفصالهما هذا الصيف، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاما وأثمرت عن طفلين، بعد مزاعم عن علاقة بيكيه بامرأة أخرى،وصدر تصريح يحمل حديث كل من شاكيرا وبيكيه،"نأسف على تأكيد خبر انفصالنا و نتمنى منكم اعطائنا بعض الخصوصية لنا ولأطفالنا".

وفي حوار سابق لشاكيرا مع مجلة ELLE تحدثت حول علاقتهما و قالت، "انا فعلت كل ما استطيع في تلك العلاقة، قبل أن احصل على اطفالي كنت لا اتوقف عن العمل اسافر لإقامة الجولات الغنائية اسجل لأغاني جديدة واقدم العروض والبرامج، وبعد أن حصلت على أول طفل لم اتوقف وكنت أخذه معي أينما ذهبت حتى لا اهمله ومع دخوله للمدرسة ادركت أنه علي التوقف عن السفر واعطائه اهتماما أكثر ليس له فقط بل أيضا لجيرارد و لساشا بعد ذلك".