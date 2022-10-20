شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتصدر السوشيال ميديا قبل طرح ألبومها العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المغنية العالمية تايلور سويفت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة، مع اقتراب موعد طرح ألبومها العاشر الجديد بعنوان "Midnights" المقرر غداً الجمعة، وكانت نجمة البوب الأمريكية شوقت الجمهور للألبوم بطريقة دعاية جديدة له، وذلك من خلال لافتة كبيرة في ساحة تايمز سكوير فى مدينة نيويورك، مكتوب عليها "منتصف الليل" فى إشارة لموعد طرح الألبوم الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل طلبت سويفت من الجمهور تخمين الأغاني التي بها هذه الكلمات، ونشرت منصة سبوتيفاي عدة صور من إعلاناتها لألبوم تايلور سويفت، كما نشرت سويفت صوراً لها عبر حسابها على انستجرام، تؤكد فيها أنها تخاصم النوم من أجل ألبومها الجديد.

وكانت المغنية تايلور سويفت قد حرصت على الترويج لأحدث ألبوماتها الغنائية من خلال تايمز سكوير في مدينة نيويورك، حيث رأى المارة لافتة كبيرة تروج لألبومها المنتظر ومكتوب عليها "منتصف الليل" في إشارة لموعد طرح الألبوم الذى ينتظره قطاع كبير من الجمهور ممن يعشقون تايلور سويفت وينتظرون أعمالها بشغف كبير.

تايلور سويفت تروج لألبومها

وذلك بعدما نشرت تايلور سويفت فى وقت سابق القائمة الكاملة لألبومها الجديد بعنوان Midnights عبر حسابها على انستجرام، وهذا بعد الإفراج عن اسم آخر أغنية في ألبومها على حسابها الشخصي على التيك توك، وعلقت المغنية على منشورها "ما الذي يجعلك مستيقظا في المساء.. فقط 13 ليلة بلا نوم قبل منتصف الليل وتحمل 13 قصة".

وتتعاون المغنية تايلور مع المغني دريك في أغنية Anti-Hero وتشير الأغنية إلى الخصومات التي حدثت من قبل بينهم وبين كاني ويست وكيم كاردشيان في الماضي، وكان من المفترض أن تصدر هذا الأغنية في عام 2017، ولكن لم تخاطر المغنية حينها، وأشعلت تايلور الأخبار الأيام الماضية؛ بسبب رغبتها في تضمين هذه الأغنية ضمن ألبومها Midnights.