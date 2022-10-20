شكرا لقرائتكم خبر عن آنا ماى وونج أول ممثلة أمريكية آسيوية توضع صورتها على العملة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الممثلة الأمريكية الآسيوية آنا ماى وونج ستكون أول سيدة أمريكية آسيوية توضع صورتها على العملات الأمريكية، وسابع سيدة ضمن السيدات التى وضعت صورتهن على العملات الأمريكية، ويعد وضع صورتها على العملات الأمريكية تكريما لها، حيث إن هذا يحدث للسيدات الرائدات فقط وسيبدأ تداول هذه العملة بداية من 24 من شهر أكتوبر.

ويقول أحد المسئولين إنه من الشرف لهم أن يكرموا الممثلة الراحلة آنا ماى وونج لما قدمته من أعمال رائعة ومتعددة والتى دافعت بشدة عن الممثليين الأمريكيين الآسيويين، ويعكس هذا التكريم الإنجازات التي قدمتها آنا ماي وونج طوال مسيرتها الفنية ومواجهتها لكل العقبات التي تعرضت لها.

تعد آنا ماي أول ممثلة أمريكية آسيوية تظهر في برنامج تليفزيوني أمريكي في عام 1951، وهى من أصول صينية أمريكية ولدت في مدينة لوس أنجلوس عام 1905 وتوفيت عام 1961 وكانت قد مثلت في العديد من الأفلام الشهيرة مثل فيلم Shanghai Express، Daughter of the Dragon، والعديد من الأعمال.

وخلال العام الماضي تم وضع صورة السيدة سوزان أنتونى والتى تعد من أشهر ناشطي حقوق الإنسان، وساكاجاويا وهي امرأة من قبيلة ليمهي شوشون صاحبت حملة لويس وكلارك.